نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشيلسي يحسم صفقة جواو فيليكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توصل نادي تشيلسي، لاتفاق نهائي ينص على ضم جواو فيليكس، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

تشيلسي يحصل على خدمات جواو فيليكس

ارتبط فيليكس بالرحيل عن صفوف نادي أتلتيكو مدريد الفترة القادمة، خاصة في ظل عدم رغبة النادي ببقاء اللاعب معه الفترة القادمة.

وكان فيليكس قد لعب الموسم الماضي معارًا في برشلونة من أتلتيكو مدريد.

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية، فإن تشيلسي أنهى مفاوضاته مع اللاعب فيليكس من أجل التعاقد معه خلال الفترة القادمة.

وستكون الساعات القليلة القادمة حاسمة وستشهد إعلان تشيلسي بشكل رسمي التعاقد مع لاعب الروخي بلانكوس الفترة المقبلة.