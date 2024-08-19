نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. "كوبري للزمالك؟".. رد صريح من أحمد عبدالقادر بعد انتقاله إلى قطر القطري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح أحمد عبدالقادر، المنتقل حديثًا إلى صفوف قطر القطري، السبب الذي دفعه للرحيل عن الأهلي نحو الاحتراف الخليجي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

قدم نادي قطر القطري، لاعبه الجديد أحمد عبدالقادر للجماهير خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الإثنين، بعد إتمام إجراءات التعاقد مع اللاعب المصري.

وتعاقد نادي قطر القطري، مع أحمد عبدالقادر جناح الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد 2024-25.

أحمد عبدالقادر: سعيت للاحتراف بسبب قلة المشاركة مع الأهلي

قال عبدالقادر في حديثه بالمؤتمر الصحفي لتقديمه، أنه قرر الخروج من الأهلي للاحتراف عن طريق الإعارة لنادي قطر من أجل العودة لأجواء المنافسة وخاصةً بعد الابتعاد عن المشاركة بصفة مستمرة مع الفريق الأحمر في الفترة الماضية.

وأشار عبدالقادر، إلى أنه سيعمل على التأقلم مع الأجواء المناخية في دولة قطر، وسيبدأ فورًا استعداداته للتواجد مع فريقه الجديد في مباراته المقبلة بالدوري.

وكانت تقارير قد تكهنت بإن عبدالقادر يريد الخروج من الأهلي للاحتراف في الدوري القطري لفترة قصيرة ثم يعود بعد ذلك للدوري المصري عبر بوابة الغريم التقليدي الزمالك.

وزعمت تقارير إن هناك تواصل حدث بين عبدالقادر ومسؤولي الزمالك في الفترة الماضية، وأن اللاعب لا يمانع إرتداء شعار الفارس الأبيض بالمرحلة المقبلة خاصةً مع تراجع مشاركاته مع الأهلي وخروجه من حسابات الجهاز الفني بشكل مستمر في الموسم المنصرم.

وفضّل النادي الأهلي، خروج عبدالقادر إلى قطر القطري عن طريق الإعارة وليس الانتقال النهائي حتى لا ينفذ الزمالك مخطط ضم اللاعب بعد ذلك.