نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. نادي قطر يعلن ضم عبدالقادر ورسالة شوبير لمنتقدي إدارة الأهلي واستبعاد ميسي من قائمة الأرجنتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

قطر القطري يعلن ضم أحمد عبدالقادر من الأهلي

أعلن نادي قطر القطري، اليوم الإثنين، ضم أحمد عبدالقادر جناح الأهلي ليصبح لاعبًا جديدًا بصفوفه في الموسم الجديد 2024-25.

التفاصيل من هنــــــا

شوبير يوجه رسالة نارية لجماهير الأهلي: "بصراحة الإدارة لازم تمشي"

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة قوية لجماهير الأهلي ومنتقدي القرارات الأخيرة التي أصدرتها إدارة النادي الأحمر.

وكان مجلس الأهلي قد قبل اعتذار خالد بيبو عن عدم الاستمرار في منصب مدير الكرة، وتم تعيين مختار مختار رئيس للجنة التخطيط بعد استقالة محسن صالح.

التفاصيل من هنــــــا

تفاصيل تعاقد الاتحاد السكندري مع بابا فاسيليو

نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى التعاقد مع القبرصى بابا فاسيليو لتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لأحمد سارى المدير الفني الحالى.

التفاصيل من هنـــــا

سبب استبعاد ميسي من قائمة الأرجنتين

أعلن ليونيل سكالونى المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، عن القائمة الرسمية استعدادًا لانطلاق المعسكر القادم، لخوض مباراتي تشيلي وكولومبيا في تصفيات كأس العالم 2026.

التفاصيل من هنـــــــا

نجم برشلونة يفاجئ الجميع بطلب الرحيل

طلب نجم خط وسط فريق برشلونة الرحيل عن النادي، عقب تقليص مساحته ودوره من قبل الجهاز الفني الجديد بقيادة هانزي فليك، والتعاقد مع أولمو.