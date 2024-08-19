نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برايتون يكثف جهوده لخطف هدف تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسل برايتون الإنجليزي، عرضًا إلي سيلتيك الأسكتلندي لضم لاعبه الدنماركي الدولي مات أوريلي قبل نهاية الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة سكاي سبورت، فإن برايتون تقدم بعرض للتعاقد مع مات أوريلي لاعب وسط سيلتيك بمقابل 21.5 شامل الامتيازات، لتعزيز صفوفه استعدادا لخوض المنافسات المقبلة.

وأكدت الصحيفة أن الفريق الأسكتلندي رفض العديد من العروض الأوروبية خلال الميركاتو الحالي لضم اللاعب الدنماركي، وعلي رأسهم تشيلسي وأتلانتا الإيطالي.

برايتون يرغب في ضم الدنماركي أوريلي

وانتقل مات أوريلي البالغ من العمر 24 عاما إلي صفوف سيلتيك الأسكتلندي موسم 2022 قادما من مليتون كينز دونز بمقابل 1.8 مليون جنية استرليني.

وشارك اللاعب الدنماركي مع فريقه الأسكتلندي في 49 مباراة، أحرز خلالهم 19 هدف، وصنع 18 تمريرة حاسمة.