نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل تعاقد الاتحاد السكندري مع بابا فاسيليو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى التعاقد مع القبرصى بابا فاسيليو لتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لأحمد سارى المدير الفني الحالى.

بابا فاسيليو مديرًا فنيًا للاتحاد السكندري

جاء ذلك بحضور أحمد عبد المجيد نائب رئيس النادى ومحمد سلامة ومحمد البحيرى أعضاء مجلس الإدارة والكابتن إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين.

و جاء التعاقد مع الصربى بابا فاسليو بعد موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على توليه قيادة فريق الكرة في الموسم الجديد 2024-2025، لما يمتلكه من خبرات كبيرة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن التشكيل الكامل للجهاز الفني والإدارى والطبي عقب أستقرار المدير الفني عليه خلال الـ 48 ساعة القادمة.

ووجه مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى الشكر لأحمد سارى المدير الفني وجهازه المعاون.

وأنهى الاتحاد السكندرى المسابقة وهو فى المركز الحادي عشر برصيد 41 نقطة.