المصري البورسعيدي يقترب من التعاقد مع جوهرة وسط الأهلي .. اللاعب مرحب جدا !!

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رياض - احمد صلاح - سوق الانتقالات الصيفية في مصر أصبح في غاية الاشتعال في الفترة الحالية ، فقد انتهى الموسم الرياضي بانتهاء الدوري المصري وهو الأمر الذي يجعل من الرؤية في غاية الوضوح فيما يتعلق بمستقبل كل لاعب ضمن صفوف الفرق ، لاسيما النادي الأهلي المصري الذي يمتلك العديد من القنابل الموقوتة التي يجب أن يتم التعامل معها بشكل جيد قبل بداية الموسم الجديد كي يتمكن الجهاز الفني من التعامل بذهن صافي مع مجموعة اللاعبين اللذين سيقع عليهم الاختيار من جانب الجهاز الفني برئاسة مارسيل كولر

فسخ عقد نجم الأهلي