انت الأن تتابع خبر «ورطة لـ أمير توفيق».. حقيقة تصريحات والد محمد علي بن رمضان بشأن إنتقاله إلى الأهلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار مذيع إذاعة إكسبريس إف إم التونسية جدلاً واسعاً إثر تصريحاته الأخيرة حول انتقال محمد علي بن رمضان، لاعب فريق فرينكفاروزي المجري، إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتشهد الساحة الرياضية

في الفترة الحالية اهتماماً كبيراً بملف اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان، الذي يبدو أنه يقترب من الانتقال إلى النادي الأهلي، وتزايدت الأنباء حول هذه الخطوة بعد تألق بن رمضان مع فريقه الحالي، فرينكفاروزي المجري، مما دفع الأهلي إلى تعزيز اهتمامه باللاعب.

وتتزايد التكهنات بشأن مدى إمكانية إتمام الصفقة في ظل تقارير متباينة عن رغبة بن رمضان في خوض تجربة جديدة في الدوري المصري، وتحديداً مع النادي الأهلي الذي يسعى لتعزيز صفوفه بلاعبين ذوي إمكانيات عالية.

وفي إحدى حلقات برنامجه

أعلن المذيع عن وجود مداخلة هاتفية مع عبد الرؤوف بن رمضان، والد اللاعب، ولكنه عقب ذلك خرج في فاصل إعلاني، وبعد العودة، أوضح المذيع تعذر الاتصال بالضيف، ليكشف لاحقاً أن عبد الرؤوف بن رمضان قد صرح للبرنامج خارج الهواء بأن نجله يرفض الانتقال إلى الأهلي.

وفقاً لتصريحات المذيع