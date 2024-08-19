انت الأن تتابع خبر صدام منتظر بين رئيس لجنة التخطيط الجديد بالأهلي مختار مختار والمدير الفني مارسيل كولر .. كهربا السبب!! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أجرى النادي الأهلي في الفترة الأخيرة بعض التعديلات في الجهاز الإدارة والفني في النادي من خلال توجيه الشكر لبعض الأسماء واستقدام بعض الخبرات الجديدة من أجل دعم النادي في الموسم الجديد ومن المناصب التي تم تحديثها في الفريق هو منصب رئيس لجنة التخطيط في الأهلي حيث توجه الكابتن محسن صالح بتقديم استقالته من هذا المنصب بعد أن أمضى حوالي خمس سنوات في هذا المنصب لكن الانتقادات الدائمة التي وجهت لسياسية اللجنة في عهده أدت إلى هذه النتيجة ثم توجه الأهلي بتعيين الكابتن مختار مختار بديلا له

أول الصدامات