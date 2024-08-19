انت الأن تتابع خبر صدام منتظر بين رئيس لجنة التخطيط الجديد بالأهلي مختار مختار والمدير الفني مارسيل كولر .. كهربا السبب!! والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أجرى النادي الأهلي في الفترة الأخيرة بعض التعديلات في الجهاز الإدارة والفني في النادي من خلال توجيه الشكر لبعض الأسماء واستقدام بعض الخبرات الجديدة من أجل دعم النادي في الموسم الجديد ومن المناصب التي تم تحديثها في الفريق هو منصب رئيس لجنة التخطيط في الأهلي حيث توجه الكابتن محسن صالح بتقديم استقالته من هذا المنصب بعد أن أمضى حوالي خمس سنوات في هذا المنصب لكن الانتقادات الدائمة التي وجهت لسياسية اللجنة في عهده أدت إلى هذه النتيجة ثم توجه الأهلي بتعيين الكابتن مختار مختار بديلا له
أول الصدامات
- جدير بالذكر أن المدير الفني للنادي الأهلي السويسري مارسيل كولر كان قد أوصى قبل رحيله لقضاء إجازته أن يتم التخلص من نجم الفريق الأول لكرة القدم محمود عبد المنعم كهربا والسبب هو المشكلات التي حدثت بين الطرفين في الفترة الأخيرة كم أن الفريق لم يعد بحاجة لخدماته في ظل تألق وسام أبو علي والرغبة في التعاقد مع مهاجم جديد
- في ذات السياق فقد أعرب مختار مختار عن رغبته في استمرار كهربا ضمن صفوف النادي الأهلي في الفترة المقبلة وهو الأمر الذي تعهد مختار بالحديث مع كولر بشأنه من أجل إقناعه بضرورة بقاء اللاعب في النادي وهو الصدام الأول المتوقع بين الرجلين لذا من المتوقع أن يكون هناك قرار حاسم في هذا الشأن .