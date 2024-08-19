انت الأن تتابع خبر فاضل تكة .. خطوة وحيدة تفصل الزمالك عن التوقيع مع صفقة الموسم .. المنقذ راجع !! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يبذل مجلس إدارة نادي الزمالك جهد غير عادي في سوق الانتقالات الحالية من خلال البحث في كل الصفقات الممكن التعاقد معها بمبالغ ليست بالكبيرة وفي نفس الوقت مضمونة الجودة ، وهو الأمر الذي يشغل بال الجميع سواء الجمهور الذي يرغب في عودة مدرسة الفن والهندسة للعمل من جديد تحت قيادة بعض المواهب التي تستحق أن تحمل شعار الفارس الأبيض أو المسئولين اللذين يريدون رؤية الزمالك في مكانه الطبيعي تلك الرغبة المشتركة هي التي سوف تعيد الزمالك للواجهة من جديد
صفقة أشرف بن شرقي
- جدير بالذكر أن كافة التقارير تتحدث عن اقتراب حسم التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي من جديد ليكون لاعبا في صفوف الفريق الأبيض في الموسم الجديد لكن ما يعرقل الأمر هو عدم وجود سيولة مالية كافية من أجل دفع مقدم عقد اللاعب والذي من المنتظر أن يصل القاهرة من أجل توقيع العقود لكن تلك المعضلة المالية جاري العمل على حلها
- في ذات السياق فإن تفاصيل العقد اللاعب حسب التسريبات التي انتشرت تقضي بوجود عقد بين الطرفين يمتد لثلاث سنوات على أن يحصل اللاعب على مليون دولار في الموسم الواحد حيث أن الإدارة تعمل على تجهيز مقدم العقد في الوقت الحالي ولا يتبقي سوى خضوع اللاعب للكشف الطبي داخل النادي كي يتم حسم الأمور بشكل نهائي وإعلان الصفقة رسميا