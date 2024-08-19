نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منبوذ برشلونة على أعتاب الدوري البرتغالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام إيطالية أن إدارة سبورتنج لشبونة البرتغالي دخلت في مفاوضات متقدمة مع برشلونة الإسباني بشأن التعاقد مع فيتور روكي قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

فيتور روكي يقترب من سبورتنج لشبونة

لفت الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس أن البرازيلي فيتور روكي ارتبط بالرحيل عن برشلونة بالرغم من انضمامه إلى صفوف النادي الكتالوني فقط في شهر يناير الماضي.

وأشار فابريزيو رومانو إلى أن الأمور يبدو أنها لا تسير بالشكل الذي تمناه روكي مع برشلونة، حيث لم يحصل على فرصة لا مع تشافي هيرنانديز أو مع هانز فليك المدير الفني لبرشلونة الجديد.

وأكد فابريزيو رومانو أن خوان لابورتا عازم على بيع فيتور روكي حتى يخفض أكثر سقف رواتب اللاعبين وأيضًا يحصل على الأموال الضرورية من أجل التعاقد مع هدفه الأكبر نيكو ويليامز.

وأفاد رومانو بأن سبورتنج لشبونة يتفاوض حاليًا بشأن التعاقد مع فيتور روكي في حين لا يخوض بورتو البرتغالي أي مفاوضات بالرغم من بيع نجمه إيفانيلسون.

وألمح أنه تمت مناقشة الصفقة الإجمالية مع برشلونة بقيمة تتجاوز 30 مليون يورو بالإضافة إلى المتغيرات.