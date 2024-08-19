انت الأن تتابع خبر نص أقوال أحمد فتوح على اتهامه بالقتل الخطأ في قضية الساحل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استمعت هيئة محكمة جنايات مرسى مطروح لأفوال أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في الاتهام الموجه له من النيابة العامة بتهمة القتل الخطأ لأمين الشرطة أحمد السيد الشبكي، وتناول مخدر الحشيش أثناء سيره على طريق الساحل، مما أدى إلى وفاة أمين الشرطة وحبس اللاعب في الفترة الماضية قبل أن تتم إحالته لمحكمة الجنايات بقرار من النيابة العامة بعد انتهاء التحقيقات في الواقعة واكتمال ملف القضية بالكامل لتبدأ اليوم فاعليات المحاكمة في هذه القضية التي تشغل الرأي العام.

رد أحمد فتوح على قتل أحمد السيد الشبكي

ووجهت هيئة المحكمة اتهامًا لأحمد فتوح بتهمة القتل الخطأ، لتستمع إلى أقواله في القضية المنظورة أمامها، قبل أن يرد اللاعب على اتهامه بتناول مخدر الحشيش بالإضافة إلى القتل الخطأ بحق المجني عليه أحمد السيد الشبكي.

ورد فتوح على اتهامه بالقتل الخطأ بأنه لم يقصد قتل المجني عليه حيث قال: «مكنتش أقصد أموته».

رد أحمد فتوح على تناوله مخدر الحشيش

ونفى لاعب الزمالك أنه يتناول المخدرات، حيث قال أثناء المحاكمة أنه لم يتناول أبدا المخدرات.

طلبات الدفاع في قضية أحمد فتوح

وطلبت هيئة الدفاع عن لاعب فريق الزمالك برئاسة المحامي أشرف عبد العزيز بإخلاء مكله لكونه العائل الوحيد لأسرته بالإضافة لرغبته في الصلح مع أهلة الضحية مشددًا أن اللاعب لا يأكل ولا يتنام من الخضة مشيرًا إلى أنه كان بإمكانه الهروب لكنه لم يترك المجني عليه.

استمرار حبس أحمد فتوح حتى يوم 16 سبتمبر

وقضت محكمة جنايات مطروح باستمرار حبس فتوح لجلسة 16 سبتمبر من أجل استمرار المحاكمة لجلسة جديدة وتقديم دفوع جديد من الدفاع.

إحالة فتوح للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ وتناول الحشيش