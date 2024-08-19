نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب برينتفورد يؤكد على وجود اهتمام سعودي لضم إيفان توني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أجري توماس فرانك مدرب برينتفورد حوارا مع صحيفة "سكاي سبورت" بعد الفوز علي كريستال بالاس بهدفين لهدف في أولي جولات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وتحدث فرانك عن استبعاد توني من قائمة المباراة، قائلًا "هناك الكثير من الأشياء التي تحدث مع إيفان، وهناك بعض الاهتمام بالانتقالات، وبسبب كل ذلك، قررنا عدم إشراكه في التشكيلة".

وأضاف "هناك اهتمام، ولكن لايوجد شئ قريب، يتبقى عام واحد على عقد توني، لذا فهذه هي الفرصة الأخيرة لبرينتفورد للحصول على مبلغ حقيقي من المال مقابله، وهو يبحث في خياراته".

الاهلي السعودي يكثف مفاوضاته لضم إيفان توني

وأختتم حديثه، قائلًا "قبل عام كان لديه الكثير من الفرص أكثر مما لديه الآن، كنا نعتقد أنه سينتقل إلى آرسنال، لكن هذا لم يحدث. تشيلسي نظر إليه ولم يذهب لضمه، لكنني أشعر أن السعودية فرصة له، هناك اهتمام من جانب فريق سعودي، ويمكنه الجلوس خلال الموسم الحالي ثم الرحيل كلاعب حر في العام المقبل، لكنه ربما يريد أن يفعل شيئًا الآن".

بينما أكدت تقارير إنجليزية خلال الساعات الماضية أن الاهلي السعودي تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع إيفان توني خلال الميركاتو الجاري، لتدعيم صفوفه قبل بداية الموسم الجديد 2024-2025.

وشارك المهاجم الإنجليزي البالغ من العمر 28 عاما، مع برينتفورد الموسم الماضي في 17 مباراة أحرز 4 أهداف، وصنع 3 تمريرات حاسمة.

