نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوردن تيز يخضع للفحص الطبي مع موناكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خضع لاعب نادي بي اس في ايندهوفن السابق جوردان تيز إلى الفحص الطبي مع فريقه الجديد نادي ​موناكو​، بعد ان كان قد جرى الاتفاق بين الفريقين على صفقة انتقال اللاعب بقيمة 12 مليون يورو.

وكان اللاعب قد اجرى الفحوصات الطبية كما كان متوقعًا في وقت مبكر من الأسبوع الحالي حسب الخطة التي وضعت من قبل الفريق الفرنسي لضم تيز، على ان تستكمل الاجراءات المتبقية في الساعات المقبلة.

في وقت لفتت تقارير صحفية إلى ان الاعلان الرسمي عن ضم اللاعب سيكون خلال الاسبوع الحالي