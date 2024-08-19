نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إصابته أمام تشيلسي.. جوارديولا يوضح طبيعة إصابة نجم السيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مانشستر سيتي طبيعية إصابة نجم السيتزينز التي تعرض لها خلال مواجهة تشيلسي يوم أمس الأحد في أولى مباريات الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز.

جوارديولا يوضح طبيعة إصابة سافينيو

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية أن إصابة سافينيو الذي بدأ مباراة السيتي وتشيلسي من التشكيلة الأساسية وخرج بين الشوطين طفيفة.

وأضاف:" عانى اللاعب من بعض الآلام على مستوى الركبة وهو ما سبق وأن عانى منه قبل الانضمام إلينا".

وأكمل:" يتعين على الجهاز الطبي حل تلك المشكلة وهي التي نتجت عن عدم انخراط اللاعب البرازيلي بصورة كاملة في فترة الاعداد والتدريبات التي سبقت انطلاقة الموسم".

وفي ختام تصريحاته أكد جوارديولا أن الاصابة لا تعد بالغة كما يظن البعض ونأمل أن يكون جاهزًا لمواجهة إبسويتش تاون بملعب الاتحاد في الجولة الثانية من البريميرليج السبت القادم.