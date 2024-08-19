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أحمد جودة - القاهرة - بدأت إدارة نادي النصر، بقيادة إبراهيم المهيدب، بالتحرك بسرعة لتجاوز آثار الهزيمة الثقيلة أمام الهلال بنتيجة 4-1 في نهائي كأس السوبر السعودي الذي أقيم السبت الماضي.

التحركات تبدأ في النصر بعد كارثة الهلال

وفقًا لتقارير صحفية، تدرس إدارة النصر إقالة المدرب البرتغالي لويس كاسترو، إلى جانب إجراء تغييرات إدارية وجلب صفقات جديدة لتعزيز صفوف الفريق.

وأفادت صحيفة "الرياضية" السعودية بأن إدارة النصر تسعى للتعاقد مع مدافع أجنبي من مواليد 2003 لدعم خط الدفاع إلى جانب الإسباني إيمريك لابورت.

كما أشارت الصحيفة إلى أن مركز الجناح قد يشهد تعاقدًا جديدًا، بالإضافة إلى لاعب وسط آخر من نفس الفئة العمرية.

وتسعى إدارة النصر للاستفادة من القاعدة الجديدة التي تسمح بزيادة عدد المحترفين إلى 10 لاعبين أجانب بدلًا من 8، مع تحديد ثنائي محترف من مواليد 2003 ضمن القائمة.

جدير بالذكر أن نادي النصر كان يسعى لتحقيق نتائج أفضل هذا الموسم بعد خيبة الأمل التي عاشها الموسم الماضي بخسارة جميع الألقاب المحلية والخروج المبكر من دوري أبطال آسيا.