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أحمد جودة - القاهرة - يشعر آنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام، بتصميم جيمس ماديسون على تقديم موسم جيد بعد خيبه أمله في بطولة أمم أوروبا الأخيرة "يورو 2024".

مدرب توتنهام: ماديسون عازم على تقديم موسم قوي

ولم يتواجد ماديسون في قائمة المنتخب الإنجليزي التي شاركت في البطولة لعدم جاهزيته الفنية والبدنية خلال النصف الثاني من الموسم الماضي.

وكان ماديسون من أفضل اللاعبين بالدوري الممتاز قبل إصابته في الكاحل في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، واستبعاده كان مفاجأة كبيرة، لكن يمثل اليوم الاثنين فرصة عظيمة للرد على هذا الأمر.

ويسافر توتنهام لمواجهة ليستر سيتي، فريق ماديسون السابق، ويهدف اللاعب البالغ من العمر 27 عاما لتقديم أفضل ما عنده على ملعب "كينج باور".

وقال بوستيكوجلو "الشيء الجيد أنه جاهز، وأنه وضع لنفسه فرصة جيدة وقاعدة متينة لتقديم موسم قوي آخر".

وأضاف "خيبة الأمل لعدم المشاركة في اليورو.. حسنا، هذا جزء من كونك لاعب كرة قدم. نحصل على كل الأشياء الجيدة، لكن هناك انتكاسات، والمهم هو كيف تكون ردة فعلك".

وأردف "أنا متأكد من أنه يريد الخروج وأن يعود للمنتخب، واللعب مرة أخرى معهم".

وأكد "مرة أخرى، الأمر متروك له للعثور على الطريقة الصحيحة لاستخدامها كحافز. إذا انحرفت نوعا ما أو قلت في أي وقت (أنت تعرف أنه ليس لي أي علاقة بذلك) فأنت تفوت فرصة للتحسن".

وأردف "نعم، شعرت أن ماديسون عاد، هو عازم حقا على تقديم موسم كبير، ويتمنى أن يعود للمنتخب الإنجليزي، لكن الأهم من ذلك بالنسبة لنا أن يعود إلى المستوى الذي نعرف أنه قادر على تقديمه".