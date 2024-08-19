نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم برشلونة يطلب العودة إلى مانشستر سيتي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر تطورات رحيل الألماني إلكاي جوندوجان عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال روجر توريو صحفي "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن جوندوجان يستكشف خيار العودة إلى مانشستر سيتي.

وأضاف:" في مانشستر على علم برغبة اللاعب الألماني في الرحيل ومُستعدين للحديث عن عودته".

وأكمل:" مستقبل اللاعب الألماني مع البلوجرانا أصبح في الهواء الآن، وعلى الرغم من أن لاعب خط الوسط لديه عقد مع برشلونة حتى يونيو 2025، ومن حوله يؤكدون أنه لا ينوي الرحيل، إلا أن الحقيقة هي أن حالة عدم اليقين بشأن الألماني مستمرة في التزايد، فلا أحد يعلم ماذا سيحدث".

وأختتم تصريحاته قائلًا:" برشلونة لن ينظر لرحيل غوندوغان بعيونٍ سيئة بسبب وجود الكثير من اللاعبين في مركزه أبرزهم الوافد الجديد أولمو، وكذلك بسبب راتبه والذي ارتفع هذا الموسم مقارنةً بالموسم الماضي".