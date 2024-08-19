انت الأن تتابع خبر غضب كاسترو يشعل المواجهة! قرار صادم يُشعل نهائي السوبر السعودي... تفاصيل ساخنة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، عن قرار مثير للجدل بإجراء تعديلات مهمة على تشكيلة فريقه، وذلك قبل ساعات من انطلاق اللقاء الحاسم ضد الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي. المباراة المرتقبة تقام مساء اليوم على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها، وتعتبر من بين أبرز الأحداث في الموسم الكروي السعودي حيث يسعى كل فريق للفوز باللقب.

تنطلق المواجهة في تمام الساعة 7:15 مساء، ويأتي هذا الديربي ضمن فعاليات نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي لعام 2024. وعلى الرغم من الأجواء المتوترة، قام كاسترو بإنهاء الاجتماع الفني النهائي ووضع اللمسات الأخيرة على الفريق قبل المباراة، حيث اختار استبعاد أربعة لاعبين من القائمة النهائية بالإضافة إلى اللاعب بروزوفيتش المستبعد بسبب الإيقاف.

استنادًا إلى معلومات كشف عنها الإعلامي عبد العزيز العصيمي عبر حسابه الشخصي على موقع "إكس"، يبدو أن قرار كاسترو يمثل نقطة تحول في مسيرة النصر هذا الموسم، خصوصاً أن الأداء في هذه المباراة قد يحظى بتأثير بالغ على الفريق.

تجدر الإشارة إلى أن الهلال والنصر قد تواجها سابقًا في ثلاث مناسبات، إذ نجح الهلال في الفوز في مباراتين بينما استطاع النصر الفوز مرة واحدة، مما يعزز من إثارة النزال اليوم. توقعات الجماهير عالية لما سينطوي عليه هذا اللقاء الذي لا يقتصر على التنافس على لقب بل قد يحدد ملامح المستقبل الكروي لهذا الموسم.