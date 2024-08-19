انت الأن تتابع خبر الهلال على وشك ضم الظهير الأيسر الأفضل في العالم! كواليس مثيرة تنتظرك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يسعى نادي الهلال السعودي بنشاط لتقوية مركز الظهير الأيمن، خصوصاً مع احتمالية انتقال اللاعب سعود عبد الحميد إلى نادي روما الإيطالي. في هذا الإطار، أطلق النادي مفاوضات مع مانشستر سيتي للتعاقد مع كايل ووكر، كما تشير الأنباء الواردة من جريدة الرياضية.

أفادت التقارير أن إدارة الهلال قد تواصلت مع النادي الإنجليزي لبحث إمكانيات التفاوض على انضمام ووكر هذا الصيف، وهذه الخطوة تأتي لتأكيد رغبات اللاعب والنادي الإنجليزي قبل تقديم عروض رسمية.

من جانب آخر، يبدو أن سعود عبد الحميد على مقربة من الانتقال إلى روما، وهو ما من شأنه أن يحفز الهلال للبحث عن خيارات بديلة في هذا المركز الحيوي. بالنظر إلى أهمية كايل ووكر كأحد العناصر الرئيسية في تشكيلة بيب جوارديولا بمانشستر سيتي، فإن الهلال يقدر أهمية إبرام صفقة مع لاعب بهذه القدرات لتعزيز دفاعات الفريق استعداداً للموسم الجديد.