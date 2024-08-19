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أحمد جودة - القاهرة - سقط ريال مدريد، حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، في فخ التعادل مع مضيفه ريال مايوركا 1-1، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمسابقة، إذ انتظر عشاق "الملكي" الكثير من نجمه الجديد كيليان مبابي، لكن يبدو أنه يحتاج إلى المزيد من الوقت.

هل فشل مبابي في أول اختبار له مع ريال مدريد؟

ودخل ريال مدريد المباراة معززًا بهجومه الثلاثي المكون من البرازيلي فينسيوس جونيور ومواطنه رودريغو، إلى جانب النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي انضم للفريق هذا الصيف قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر.

وتقدم ريال مدريد في الدقيقة 14 عن طريق رودريغو، قبل أن ينجح مايوركا في إدراك التعادل في الدقيقة 53 عن طريق فيدات موريكي.

ودخل ريال مدريد المباراة مهاجمًا منذ الدقائق الأولى، حيث استعان بالثلاثي فينسيوس ورودريغو وكيليان مبابي، في محاولة لتسجيل هدف مبكر في شباك دومينيك جريفر، حارس مرمى مايوركا.

لكن مايوركا نجح في مبادلة منافسه الهجمات، ولم يتراجع للخلف رغم خطورة ثلاثي الريال، وحاول تهديد مرمى الحارس تيبو كورتوا في أكثر من مناسبة، من خلال ثلاثي هجومي بقيادة دانييل رودريغز وفيدات موريكي وتاكوما أسانو.

ورغم محاولات مايوركا، نجح ريال مدريد في تسجيل الهدف الأول عن طريق رودريغو، حيث مرر له فينسيوس الكرة داخل منطقة الجزاء في حراسة دفاع مايوركا، ليسددها رودريجو من الجهة اليمنى للمرمى وتهز شباك جريفر في الدقيقة 14.

وبعد الهدف كان الريال هو الطرف الأقوى والأكثر سيطرة واستحواذ، فيما تراجع مايوركا للخلف خشية تلقي هدفًا ثانيًا في شباكه.

وتألق كورتوا، حارس ريال مدريد، في التصدي لمحاولة من تاكوما أسانو، حيث سدد الأخير كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لترتد محاولته لزميله موريكي الذي سددها بتجاه المرمى لكن كورتوا نجح في إنقاذ مرماه مجددا في الدقيقة 42.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم الريال 1-0.

ومع بداية الشوط الثاني، هاجم مايوركا بقوة محاولا إدراك هدف التعادل، لكن محاولاته اصطدمت بدفاع ريال مدريد ومن خلفه الحارس كورتوا.

لكن مايوركا نجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 53 عن طريق فيدات موريكي، الذي استغل ضربة ركنية نفذها دانييل رودريغيز ليوجها موريكي بضربة رأس في الزاوية اليسرى لمرمى كورتوا.

وفي الدقيقة 70 تألق جريفر، حارس مايوركا وتصدى لكرة قوية من مبابي داخل منطقة الجزاء، ليحمي شباك فريقه من هدف ثان.

وبمرور الوقت ظهر الإرهاق واضحًا على أداء الفريقين، وانحصر اللعب في وسط الملعب ولم يتم تشكيل أي خطورة حقيقية على مرمى كل من جريفر في مايوركا، وكورتوا في ريال مدريد.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني والمباراة أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل 1-1.