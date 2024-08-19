عمر مرموش يفتتح الموسم الجديد مع فرانكفورت بكأس ألمانيا

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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد النجم المصري عمر مرموش، لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت، للمشاركة في أولى مباريات الموسم الجديد مع فريقه الألماني.

ولم يشارك نجمنا المصري عمر مرموش في المباريات السابقة، ومن المقرر أن يخوض مباراته الأولى اليوم الاثنين في كأس ألمانيا.



موعد مباراة فرانكفورت في كأس ألمانيا



يواجه فريق آينتراخت فرانكفورت الذي يضم في صفوفه لاعب منتخب مصر عمر مرموش نظيره آينتراخت براونشفايش في دور الـ64 من كأس ألمانيا.

ستنطلق المباراة المرتقبة بين الفريقين في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة اليوم الاثنين.



أرقام عمر مرموش مع فرانكفورت



شارك اللاعب في العديد من المباريات الودية مع فريقه مؤخرًا، حيث سجل هدفًا في إحدى المباريات التي خاضها الفريق استعدادًا للموسم الجديد في ألمانيا.

خاض عمر مرموش 29 مباراة مع فريقه فرانكفورت في الدوري الألماني خلال الموسم الماضي، بعد انضمامه من فولفسبورج.

سجل مرموش خلال مشاركته في تلك المباريات 12 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة لينال اعجاب الجماهير الألمانية.