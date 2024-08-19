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أحمد جودة - القاهرة -

استقبل الدكتور عمر الغنيمى نائب رئيس مجلس إدارة نادى سموحه مساء أمس المستشار يوسف العفريت نائب رئيس نادى العين الإماراتى للشطرنج والألعاب الذهنية والوفد المرافق له داخل النادى.

الغنيمى يستقبل نائب رئيس العين الإماراتى ويوقع برتوكول تعاون معه

وجاء ذلك بحضور الدكتور أحمد محسن منسق البعثة،المحاسب رامى فتح الله، اشرف مختار، المهندسة إيمان جابر، الدكتورة ماهينور سامح أعضاء مجلس الإدارة، اللواء أحمد سعيد المدير التنفيذي، اللواء ذكى حجازي مدير النشاط الرياضى، مصطفى حميدو المدير الفنى للعبه الشطرنج بسموحه ومنتخب مصر.

ووقع الدكتور عمر الغنيمى نائب رئيس نادى سموحه مع نائب رئيس نادى العين الإماراتى بروتوكول تعاون مشترك بين الناديين وتبادل المعسكرات التدريبية وتنظيم بطولة العين سموحه.

وتفقد المستشار يوسف العفريت صاله الشطرنج وحرص على متابعة لاعبى سموحه فى الشطرنج.

و حرص الدكتور عمر الغنيمى على اصطحاب نائب رئيس نادى العين الإماراتي والوفد المرافق له فى جولة داخل النادى بالطفطف فى حضور أعضاء مجلس إدارة نادى سموحه والقيادات التنفيذية بالنادى.

وتفقد الدكتور الغنيمى بصحبه المستشار يوسف العفريت عدد من المنشآت والملاعب الرياضية داخل النادى بالإضافة إلى الفندق المقام داخل النادى.

ووجه المستشار يوسف العفريت الشكر للدكتور عمر الغنيمى على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وأعرب عن سعادته بزيارته لنادى سموحه معربا عن أمله بتكرار الزيارة.

