نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخدت التريند مني.. أحمد الجندي يكشف مفاجأة خطيبته وكواليس لقاء محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد الجندي صاحب ذهبية أولمبياد باريس في الخماسي الحديث، كواليس جلسته مع العالمي محمد صلاح نجم المنتخب المصري وليفربول.

وقال الجندي خلال احتفالية مهرجان العلمين الجديدة بأبطال مصر في أولمبياد 2024 بحضور وزير الشباب والرياضة ومجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مع الإعلاميين إبراهيم عبد الجواد وسيف زاهر، عبر قنوات CBC والحياة وON SPORT، قعدت مع محمد صلاح 10 دقايق عقب حصدي فضية أولمبياد طوكيو.

الجندي: تعلمت من صلاح الكثير

وتابع: "اتعلمت فيهم حاجات كتير.. وأغلب كلامنا كان على التحضير للبطولات".

واختتم الجندي مازحا: "خطيبتي مريم عامر أخدت الترند مني بعد فرحتها بحصده الميدالية الذهبية، مشيدا بمهرجان العلمين الجديدة، قائلا:" يُظهر الجانب المتطور من البلد".