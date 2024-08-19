بداية مخيبة لريال مدريد في الليغا

بداية مخيبة لريال مدريد في الليغاتعثر ريال مدريد في مستهل مشواره للدفاع عن لقب الدوري الإسباني، بتعادل خارج الديار أمام ريال مايوركا بهدف لمثله، الأحد.

النادي الملكي الذي دخل مدججاً بنجومه وفي مقدمته المهاجم الفرنسي الجديد كيليان مبابي، نجح في التسجيل مبكرا عبر البرازيلي رودريغو في الدقيقة 13، بصناعة مميزة من مواطنه فينيسيوس.

لكن فيدات موريكي أدرك التعادل بضربة رأس مستغلاً ركلة ركنية في الدقيقة 53 وصمد صاحب الأرض أمام ضغط ريال الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع فيرلان مندي ببطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل عنيف في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة مع بداية انطلاق مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" للموسم 2024- 2025.

وفي مباراة ثانية، تغلب رايو فايكانو مضيفه ريال سوسييداد بهدفين مقابل هدف، حيث سجل لفايكانو خورخي دي فروتوس وسيرخيو كاميو في الدقيقتين (67 و84) فيما سجل لسوسييداد مارتن زوبيمندي النتيجة (90+ 8).