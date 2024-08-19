نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميشيل سعد: إشادة خاصة لـ محمد صلاح في إنجلترا.. والبالون دور لها معايير خاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أثنى ميشيل سعد الصحفي السوري بإنجلترا على مواصلة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي تحطيم الأرقام القياسية بالدوري الإنجليزي، بعد هدفه الأخير في شباك إبسويتش تاون في الجولة الأولى من البريميرليج.



قال ميشيل سعد في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، حصل محمد صلاح على إشادة كبيرة من مواصلة تحطيم الأرقام القياسية كأكثر اللاعبين تسجيلا في عدد مواسم متتالي بالجولة الأولى.



وأضاف، تحدث أرني سلوت مدرب ليفربول عن محمد صلاح عقب مباراة إبسويتش تاون، مؤكدًا أهميته كسلاح هجومي لفريق ودوره مع الريدز، إلا أنه على الرغم من ذلك شدد على ضرورة تعاقد الفريق مع صفقات جديدة.



وتحدث ميشيل عن فرص ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي قائلًا، مازال الأمر مبكرًا ولكن يبقى الريدز منافس قوي، مع وجود مانشستر سيتي المرشح الأقوى دائمًا.



واختتم الصحفي السوري تصريحاته بشأن منافسة قائد منتخب مصر على لقب البالون دور مؤكدًا، أن الجائزة تخضع لمعايير مختلفة وتنقصها العدالة في الكثير من الأحيان، ولكن يبقى محمد صلاح ضمن أفض 10 لاعبين على مستوى العالم.