نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يسدد باقي مستحقات التونسي رامي البدوي ويبدأ في إجراءات رفع وقف القيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات تحويل مبلغ 260 ألف دولار وهي نسبة ال 50 % المتبقية من مستحقات اللاعب التونسي رامي البدوي لدى النادي المصري، حيث تم تحويل المبلغ من الحساب الخاص كامل أبو علي ليصل إجمالي المبلغ المسدد للاعب لنحو 520 ألف دولار شاملة كافة نفقات هذا الملف.

المصري يتحرك لرفع قرار إيقاف القيد

يبدأ مجلس إدارة النادي في مخاطبة لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل بدء إجراءات رفع وقف القيد عن النادي سواء بالاتحاد المصري لكرة القدم أو بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" وذلك قبل أيام قليلة من انتهاء فترة القيد الأولى لفريق المصري ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

كان اللاعب رامي البدوي قد حصل على حكم نهائي وواجب النفاذ بالحصول على هذا المبلغ نظير عدم اتمام مجلس إدارة النادي المصري السابق لتعاقده مع اللاعب مطلع موسم 2022/2021، وهو الأمر الذي أدى إلى إيقاف القيد للنادي المصري بل وتهديد مشاركته بالبطولة الكونفيدرالية قبل أن يقوم كامل أبو علي بسداد 50% من المبلغ قبل شهرين، ليعود اليوم ويسدد باقي المستحقات ويبدأ في إجراءات رفع وقف القيد.