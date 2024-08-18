نابولي يسقط أمام فيرونا في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق هيلاس فيرونا أولى مفاجآت الموسم الجديد، إثر تغلبه على نابولي 3-0، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على ملعب سان باولو، في إطار مباريات الجولة الأولى من منافسات الدوري الإيطالي.

جاءت أهداف المباراة عن طريق كل من دايلون روتشا ليفرامينتو، دانييل موسغويرا "هدفين" لصالح نادي هيلاس فيرونا، في الدقائق 57، و75 و94 من عمر اللقاء الذي أقيم بينهما.



وفشل نابولي بقيادة مدربه الجديد أنطونيو كونتي في الفوز وخطف نقاط المباراة الثلاث، في بداية مشواره في المسابقة المحلية، وشهد اللقاء إصابة كفاراتسخيليا نجم الفريق مع بداية الشوط الثاني.

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