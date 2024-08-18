المصري يفوز على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين بالدوري

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري الفوز على نظيره فريق الاتحاد السكندري بهدفيين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهم بالجولة الرابعة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز.

المصري يفوز على الاتحاد السكندري بهدفين

وسجل أهداف النادي المصري الهدف الأول محمد الشامي في الدقيقة 34، احرز الهدف الثاني صلاح محسن في الدقيقة 47.

وجاء تشكيل المصري لمواجهة الاتحاد السكندري كالتالي: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، محمد دبش، عمرو موسى، حسن علي لخط الظهر، يوسف الجوهري، أمادو با كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، حسين فيصل، محمد الشامي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد النادي المصري ل55نقطة ويحتل المركز الرابع بينما يتجمد رصيد الاتحاد السكندري 41 بالمركز الحادي عشر من جدول ترتيب الدوري.