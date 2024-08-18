بيراميدز يكتسح بطل زنجبار بسداسية نظيفة في تمهيدي دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - نجح بيراميدز في تخطي جيه كيه يو بطل زنجبار بالفوز عليه بسداسية نظيفة وذلك ضمن مباراة الذهاب من الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا



بدأ اللقاء بسيطرة من جانب براميدز الذي نجح في تسجيل أول أهداف المباراة في الدقيقة العاشرة عن طريق فيستون مايلي.



وبعد الهدف بخمس دقائق تحديدا في الدقيقة 15، تمكن بيراميدز من تسجيل الهدف الثاني عن طريق وليد الكرتي الذي تلقى عرضية من زميله محمد الشيبي ليسدد الكرة برأسه ويسجل الهدف في مرمى جيه كيه يو.



في الدقيقة 27، سجل بيراميدز الهدف الثالث له في المباراة من توقيع مهند لاشين الذي سدد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن الكرة شباك جيه كيه يو.



تمكن براميدز من تسجيل الهدف الرابع له في اللقاء في الدقيقة 33 عندما كان هناك تبادل كرة رائع بين مايلي وإبراهيم عادل الذي سدد كرة رائعة داخل مرمى جيه كيه يو.



واصل لاعبو براميدز سيطرتهم على مجريات اللعب حتى انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق السماوي برباعية نظيفة.



وفي الشوط الثاني، سجل مهند لاشين ثاني أهدافه في اللقاء تحديدا في الدقيقة 55 ليعلن عن الهدف الخامس له في اللقاء.



اختتم محمود عبد الحفيظ مهرجان الأهداف، حيث نجح في تسجيل الهدف السداس لبراميدز في الدقيقة 88.



تراجع آداء براميدز باقي أحداث اللقاء وفشل في زيادة عدد الأهداف لتنتهي المباراة بفوز براميدز بسداسية نظيفة.

