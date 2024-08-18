نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| جوارديولا سيغضب.. تصريحات مثيرة من هالاند بعد فوز مانشستر سيتي على تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، عن فوز فريقه على تشيلسي 2-0 في بداية رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي بموسم 2024/25.

وسجل هالاند وكوفاتشيتش، هدفي مانشستر سيتي في شباك تشيلسي بمباراة الليلة، لتحصل كتيبة المدرب بيب جوارديولا على أول ثلاث نقاط في مشوارهم ببطولة الدوري الإنجليزي.

هالاند: أريد التحسن لأنني لست بكامل جاهزيتي

قال هالاند في تصريحاته عقب نهاية المباراة: “لا أشعر بشكل مثالي لأنني لست بجاهزية كاملة، لم يجعلني روبرت سانشيز أسجل الموسم الماضي بعد أن قام بتصدي رائع، كنت أريد أن لا أكرر الأمر ذاته هذا الموسم”.

وتابع: “بيب جوارديولا يقول دائمًا أفضل اللاعبين هم من يقومون بالأشياء البسيطة بطريقة صحيحة”.

وأضاف هالاند: “أريد أن أتحسن أكثر مع الكرة، وأكون لاعبًا متكاملًا بجميع النواحي”.

وواصل: “بيب جوارديولا سيشعر بالغضب أن سمعني أقول هذا الأمر لكنني أعتقد أن الفريق لا يحتاجني لأنهم يقومون بكل شيء”.