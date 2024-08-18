نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل المصري البورسعيدي لمباراة الاتحاد في ختام دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته بالجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من الدوري والتي تجمعه بشقيقه فريق الاتحاد السكندري والمقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب.

تشكيل المصري لمباراة الاتحاد

ضمت التشكيلة الأساسية كل من محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، محمد دبش، عمرو موسى، حسن علي لخط الظهر، يوسف الجوهري، أمادو با كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، حسين فيصل، محمد الشامي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمد شحاته، عمرو سعداوي، حسين السيد، اسلام عطية، سمير فكري والثلاثي الناشئ حسام حسن، أحمد فؤاد، أحمد شرف.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد الاتحاد السكندري

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات بطولات دوري نايل.