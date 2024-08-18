نجم برشلونة يخطط للانتقال إلى مانشستر سيتي

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أحمد جودة - القاهرة - يخطط أحد نجوم برشلونة الإسباني، للعودة إلى صفوف مانشستر سيتي خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

جوندوجان يدرس العودة إلى مانشستر سيتي

ذكر الإعلامي روجر توريو التابع لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إن الألماني إلكاي جوندوجان لاعب وسط برشلونة يدرس خيار العودة إلى مانشستر سيتي.

وأشار توريو، إلى أن مسؤولي مانشستر سيتي يعلموا رغبة جوندوجان في الرحيل عن برشلونة، ولديهم اتجاه للحديث مع اللاعب حول العودة.

وقال صحفي “موندو” أن مستقبل جوندوجان في نادي برشلونة أصبح محل شك، بالرغم من ارتباطه بعقدٍ ساري حتى يونيو 2025، وتأكيد محيطه بأنه لا ينوي الرحيل، ولكن هناك حالة عدم يقين بشأن الألماني مستمرة في التزايد.