نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة جي كيه يو بطل زنزبار في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة جي كيه يو بطل زنزبار، في إطار مباريات الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي بيراميدز مع نظيره جي كيه يو في الثامنة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل بيراميدز ضد جي كيه يو بطل زنزبار

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود صابر - محمود زلاكة - دودو الجباس - مروان حمدي

