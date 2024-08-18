انت الأن تتابع خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة مايوركا في الدوري الإسباني الليلة 2024 -2025 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد حامل لقب بطولة الدوري لموسمه الماضي 2023 – 2024 موعد مع نظيره نادي ريال مايوركا في المباراة التي تجمع بينهم مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الاولي من بطولة الدوري الإسباني لموسمه الجديد 2024 -2025.

موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني

وتنطلق المباراة التي تجمع بين نادي ريال مدريد ونظيره ريال مايوركا مساء اليوم الأحد والموافق 18 من شهر اغسطس الجاري في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية والحادية عشر بتوقيت ابو ظبي على ان تقام ملعب “سون مويس”، ضمن منافسات الجولة الأولى من الليجا للموسم الجاري 2025

ريال مدريد يتوج بلقب السوبر الإسباني

ويبدا ريال مدريد تحت قيادة المدير الفني الإيطالي جورجي خيسوس اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تتويجه بلقب كأس السوبر الأوروبي بعد الفوز على نظيره نادي أتالانتا الإيطالي بثنائية نظيفة، في المباراة التي خاضه كلا الفريقين مساء الأربعاء الماضي والموافق 14 من شهر اغسطس الجاري.

التشكيل المتوقع لريال مدريد لمواجهة مايوركا الليلة

ومن المتوقع ان يبدا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد التشكيلة المتوقعه لفريقة لمواجهة مايوركا في اولي جولات بطولة الدوري الإسباني وتشهد تواجد العالمي الفرنسي كيليان مبابي و البرازيلي فينيسيوس جونيور والإنجليزي جود بيلينجهام ويأتي التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

تيبو كورتوا. الدفاع: داني كارفاخال – أنطونيو روديجر- ميليتاو- فيرلاند ميندي.

داني كارفاخال – أنطونيو روديجر- ميليتاو- فيرلاند ميندي. الوسط: فيدي فالفيردي – أوريلين تشواميني – جود بيلينجهام.

فيدي فالفيردي – أوريلين تشواميني – جود بيلينجهام. الهجوم: رودريجو- كيليان مبابي – فينيسيوس جونيور.

غيابات ريال مدريد عن لقاء اليوم