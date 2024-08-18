نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. تطور جديد بشأن موقف فتوح ومدرب ليفربول يحسم موعد اعتزال محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاحد 18-8-2024 في السطور التالية:

"الصلح قريبا" آخر تطورات موقف أحمد فتوح

كشف الإعلامي محمد شبانة عن تحسن الحالة النفسية لأحمد فتوح لاعب نادي الزمالك بعد قرب التوصل لإتفاق تصالح مع أسرة أمين الشرطة المتوفى.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن هناك تحركات سواء رسمية من داخل المجلس أو خارجه لإتمام إجراءات التصالح مع أسرة المتوفي.

واختتم شبانة بأن هناك عدد من نجوم الكرة وزملاء اللاعب مثل امام عاشور وشيكابالا ومؤمن زكريا قاموا بزيارته خلال الأيام الماضية للشد من أزره وهو ما ساعد أيضا في تحسن حالة اللاعب النفسية.

مدرب ليفربول يفجر مفاجأة بشأن اعتزال صلاح

تحدث أرني سلوت، المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، عن المستوى المميز الذي ظهر به النجم الدولي المصري، محمد صلاح، في افتتاحية الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجحت كتيبة الريدز في تحقيق اول ثلاث نقاط في البطولة بعد الفوز أمام نظيره إبسويتش تاون بهدفين نظيفين، صنع صلاح الأول وسجل الهدف الثاني، ليبصم بقوة على فوز فريقه.

وعلق سلوت على مستوى صلاح البدني والفني الذي ظهر به:" إذا شاهد أي شخص ما يفعله صلاح، للحفاظ على لياقته البدنية، الجميع سيقتنع بوجهة نظري وهي أنه سيستمر داخل الملاعب لسنوات طويلة قادمة".

وتابع:" أصبح لدي شغف في انتظار ما سيقدمه في المواجهة القادمة أمام برينتفورد ولن انتظر حتى نهاية الموسم لأحكم عليه".

وواصل صلاح كسر الأرقام القياسية بعد إحراز الهدف الثاني لفريقه في المباراة الافتتاحية، حيث أصبح أكثر لاعب داخل الدوري الإنجليزي يسجل في المباراة الأولى من البريميرليج، برصيد 9 أهداف.

