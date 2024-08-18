نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد فضيحة الكلاسيكو.. رئيس النصر يجهز استقالته وبسبب كاسترو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تشهد قلعة نادي النصر السعودي في الفترة الأخيرة، تخبط كبير خاصة بعد الهزيمة التاريخية في الكلاسيكو الأخير أمام منافسه التقليدي، نادي الهلال بأربعة أهداف مقابل واحد في نهائي يطولة السوبر السعودي.

وصاحبت المباراة موجة غضب كبيرة بسبب مستوى الفريق الذي ظهر به في الكلاسيكو وضعف العديد من الخطوط بجانب مطالبتهم بإقالة المدير الفني البرتغالي، لويس كاسترو.

- المهيدب يهدد بتقديم استقالته

وتسببت نتيجة المباراة في خلاف جديد بين أبراهيم المهيدب، رئيس نادي النصر وجويدو المدير الرياضي بشأن مستقبل كاسترو مع الفريق.

وكشف برنامج رياضة سكوب، عن وجود صدام بي ابراهيم المهيدب والرئيس التنفيذي جويدو بسبب بعض المطالب وأولها مصير المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو.

وتابع، المهيدب يترقب القرار حيث في حال تم تجاهل هذه المطالب، فإنه سبتقدم باستقالة من منصبه وذلك ما أشعل غضب جماهير نادي النصر، التي ترغب في مغادرة جويدو بسبب الإصرار على بقاء كاسترو رغم النتائج السلبية.

