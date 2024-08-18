نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصلح قريبا" آخر تطورات موقف أحمد فتوح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن تحسن الحالة النفسية لأحمد فتوح لاعب نادي الزمالك بعد قرب التوصل لإتفاق تصالح مع أسرة أمين الشرطة المتوفى.

شبانة: موقف فتوح يتحسن مع اجراءات الصلح

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن هناك تحركات سواء رسمية من داخل المجلس أو خارجه لإتمام إجراءات التصالح مع أسرة المتوفي.



واختتم شبانة بأن هناك عدد من نجوم الكرة وزملاء اللاعب مثل امام عاشور وشيكابالا ومؤمن زكريا قاموا بزيارته خلال الأيام الماضية للشد من أزره وهو ما ساعد أيضا في تحسن حالة اللاعب النفسية.