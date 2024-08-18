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أحمد جودة - القاهرة - تدرب فريق أتلتيكو مدريد، اليوم الأحد، في وجود كل لاعبيه، في ختام الاستعدادات لزيارة فياريال، المقررة غدًا الإثنين، في مستهل مشوار "الروخيبلانكوس" بالموسم الجديد من الدوري الإسباني.

بكامل الجاهزية.. أتلتيكو مدريد يستعد لمواجهة فياريال في الليجا

وبعد تسجيله في "الليغا"، كان جواو فيليكس، الذي يتفاوض الأتلتي بشأنه من أجل انتقال محتمل إلى تشيلسي، ضمن المجموعة التي تدربت اليوم الأحد، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، إلى جانب الـ3 المنضمين حديثًا: روبن لو نورماند وألكسندر سورلوث وخوليان ألفاريز.

وسيحظى سيميوني بجميع لاعبيه لمواجهة مباراته الأولى في موسم الدوري أمام فياريال، والتي ستقام غدًا الإثنين على ملعب "لا سيراميكا".

وكانت الليجا قد افتتحت منافستها أول أمس الجمعة بمباراتي اتلتيك بيلباو وخيتافي بجانب مواجهة ريال بيتيس وجيرونا وانتهت بنتيجة 1-1 واستكملت يوم أمس بفوز برشلونة على فالنسيا 2-1.