نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هانسي فليك يكيل المديح لمهاجم برشلونة بعد الفوز على فالنسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثنى هانسي فليك، مدرب برشلونة، بقدرات روبرت ليفاندوفسكي، عقب الانتصار فالنسيا (2-1) في ملعب ميستايا، أمس السبت، ضمن الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

هانسي فليك يكيل المديح لمهاجم برشلونة بعد الفوز على فالنسيا

وقال فليك، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "كان من المهم جدا بالنسبة لنا، أن نبدأ الموسم ب3 نقاط.. لقد أحببت الشوط الثاني أكثر من الأول".

وأضاف: "كانت فترة الإعداد صعبة، حيث كان لدينا لاعبون في بطولة أمم أوروبا والأولمبياد، وهذا أتاح لنا إعطاء دقائق أكثر للشباب.. واليوم كافأتهم، لأنهم قدموا أداء جيدا".

وأشاد فليك بتصرف جزء من جماهير ميستايا، الذين صفقوا للاعب برشلونة، لامين يامال، عندما تم استبداله.

