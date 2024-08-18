نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وجه جديد في مران ريال مدريد يقرب الأخطبوط من الرحيل عن الملكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر وجه جديد في مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد استعدادًا لمواجهة ريال مايوركا المقرر لها اليوم لحساب افتتاحية مباريات الجولة الأولى من الليجا للموسم الكروي الجديد 2024-2025.

فولوشين يقرب كيبا من الرحيل عن ريال مدريد

وشهدت استعدادات الملكي مشاركة الحارس الواعد فولوشين صاحب الـ17 عشر عامًا صاحب الطول الفارع الذي يصل لنحو مترين.

ومن المُنتظر أن يكون هذا الحارس بديلًا للدولي البلجيكي تيبوا كورتوا على مقاعد البدلاء بل والأول في حالة رحيل الاوكراني لونين.

وبهذا يكون كيبا اقرب للرحيل عن الريال والعودة لصفوف تشيلسي بعد أن لعب الموسم الماضي معارًا من البلوز بعد اصابة كورتوا بقطع في الرباط الصليبي وغيابه طيلة فترات الموسم حتى عاد قبل نهاية دوري أبطال أوروبا.