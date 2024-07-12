نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي يورو 2024.. المدربون المتوجون بكأس أمم أوروبا عبر التاريخ "سيطرة للمدرب الوطني وصدارة ألمانية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سيطر المدربون الوطنيون على ألقاب بطولة كأس الأمم الأوروبية منذ إنطلاقها عام 1960 وحتى النسخة الحالية "يورو 2024" والتي وصلت محطتها الأخيرة وتنتظر تتويج جديد للمدرب المحلي بين لويس دي لا فوينتي وجاريث ساوثجيت.

ونجح المدرب الوطني في حصد كأس أمم أوروبا في 15 نسخة من أصل 16 نسخة للبطولة الأوروبية، وكان الاستثناء الوحيد في نسخة عام 2004 بتتويج منتخب اليونان بقيادة ألمانية.

الألمان الأكثر تتويجًا بكأس أمم أوروبا

ويعد المدربون الألمان الأكثر تتويجًا بكأس أمم أوروبا عبر التاريخ بعد حصد 4 ألقاب في البطولة، بينما يأتي الإسبان بالمرتبة الثانية برصيد 3 ألقاب، فيما حصد مدربي فرنسا وإيطاليا باللقب مرتين.

بينما اكتفى مدربي روسيا (الاتحاد السوفيتي)، وسلوفاكيا، وهولندا، والدنمارك، والبرتغال باللقب مرة وحيدة.

المدربون المتوجون بكأس أمم أوروبا عبر التاريخ

1960: جافريل كالشالين (الاتحاد السوفيتي)

1964: خوسيه فيلالونجا (إسبانيا)

1968: فيروتشو فالكاريدجي (إيطاليا)

1972: هيلموت شون (ألمانيا)

1976: فاتسلاف بيزيك (تشيكوسلوفاكيا)

1980: يوب ديرفال (ألمانيا)

1984: ميشيل هيدالجو (فرنسا)

1988: رينوس ميتشيلز (هولندا)

1992: ريتشارد نيلسين (الدنمارك)

1996: بيرتي فوجتس (ألمانيا)

2000: روجير لومير (فرنسا)

2004: الألماني أوتو ريهاجل (اليونان)

2008: لويس أراجونيس (إسبانيا)

2012: فيسنتي ديل بوسكي (إسبانيا)

2016: فيرناندو سانتوس (البرتغال)

2020: روبرتو مانشيني (إيطاليا)

دي لا فوينتي يبحث عن اللقب الرابع للأسبان

يتطلع لويس دي لا فوينتي لقيادة منتخب إسبانيا للتتويج بكأس أمم أوروبا "يورو 2024" على حساب المنتخب الإنجليزي، ليصبح المدرب الإسباني الرابع الذي يحصد لقب البطولة الأوروبية عبر التاريخ، ويأمل في تعزيز رقم منتخب إسبانيا كأكثر المنتخبات تتويجًا باللقب الأوروبي.

ساوثجيت يبحث عن أول ألقاب الإنجليز

بينما يبحث جاريث ساوثجيت عن حصد أول ألقاب المدربين الإنجليز في بطولة كأس أمم أوروبا حيث لم يسبق لأى مدرب إنجليزي التتويج بلقب البطولة الأوروبية، كما لم يستطيع منتخب إنجلترا حصد لقب البطولة اطلاقا بينما حصد مركز الوصافة في النسخة الماضية بعد الخسارة أمام إيطاليا.