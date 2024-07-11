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أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة منتخب الأوروجواي وكولومبيا اليوم في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024

موعد مباراة منتخب الأوروجواي وكولومبيا اليوم في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024.. تستعد مدينة شارلوت الأمريكية لاستضافة مباراة نارية تجمع بين منتخبي الأوروغواي وكولومبيا في الدور نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2024، وذلك على ملعب بنك أمريكا العريق.

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ملعب بنك أمريكا على موعد مع قمة نارية بين الأوروغواي وكولومبيا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024

وتأتي هذه المباراة لتُشعل نار التنافس بين كلا المنتخبين، حيث يسعى كل منهما لحجز بطاقة التأهل للمباراة النهائية وتحقيق لقب البطولة القارية.

فقد نجح المنتخب الأوروغواي في تحقيق إنجاز هائل بإقصاء منتخب البرازيل المرشح للقب من ربع نهائي البطولة، وذلك بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي دون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي.

في المقابل، برز منتخب كولومبيا كحصان أسود في البطولة، حيث تمكن من إكتساح منتخب بنما بنتيجة ساحقة بخمسة أهداف نظيفة في ربع النهائي، ليؤكد عودته القوية للمنافسة على الألقاب القارية.

وتُعد هذه المواجهة بمثابة فرصة تاريخية لكلا المنتخبين للتأهل إلى نهائي كوبا أمريكا، حيث لم يتوج المنتخب الأوروغواي بلقب البطولة منذ عام 2011، بينما لم يسبق لمنتخب كولومبيا الفوز باللقب من قبل.

وتُشير التوقعات إلى أن المباراة ستكون قوية ومُثيرة، حيث يمتلك كلا المنتخبين لاعبين مميزين قادرين على حسم النتيجة في أي لحظة.

موعد مباراة أوروغواي وكولومبيا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024



ينتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم بفارغ الصبر موعد المباراة المرتقبة بين منتخبي أوروغواي وكولومبيا في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، والتي ستقام على ملعب بنك أمريكا في مدينة شارلوت الأمريكية.

وتُقام هذه المباراة الفاصلة في تمام الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، الموافق 11 يوليو 2024، حيث سيتنافس كلا المنتخبين للفوز ببطاقة التأهل إلى المباراة النهائية وحصد لقب البطولة القارية.

القنوات الناقلة لمباراة كولومبيا ضد الأوروجواي في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024

للأسف، لا تتوفر بث مجاني لمباراة كولومبيا ضد الأوروجواي في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024 في الوطن العربي.

الحق الحصري لبث المباراة في المنطقة العربية مملوك لقناة FOX SPORTS المشفرة.

وإليك بعض المعلومات حول كيفية مشاهدة المباراة:

الاشتراك في قناة FOX SPORTS: يمكنك الاشتراك في القناة من خلال مزود خدمة التلفزيون أو خدمة البث عبر الإنترنت.

جدول الترددات لقناة FOX SPORTS

جدول الترددات لقناة FOX SPORTS على بعض الأقمار الصناعية الشائعة في الوطن العربي

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز نايل سات 11055 عمودي 27500 عرب سات 10722 أفقي 27500 بدر 4 12034 أفقي 27500 هوت بيرد 13034 أفقي 27500

التشكيل المتوقع لمنتخبي الأوروغواي وكولومبيا

الأوروغواي (4-4-2):

حراسة المرمى: فرناندو موسليرا

خط الدفاع: مارتين كاسيريس، رونالد أروجو، دييجو جودين، ماتياس فينيا.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، رودريجو بينتانكور، جيورجيان دي أراسكايتا، نيكولاس دي لا كروز.

الهجوم: لويس سواريز، داروين نونيز



كولومبيا (4-2-3-1):