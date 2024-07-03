نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك أمام فاركو فى الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم لنادي الزمالك لمواجهة نظيره فريق فاركو المحلة بالجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك أمام فاركو فى الدوري المصري والقنوات الناقلة

وتنطلق هذه المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب ستاد برج العرب.

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثامن بجدول الدوري برصيد 37 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 4 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 35 هدفًا وتلقت شباكه 23.

في المقابل يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 40 هدفا.

