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أحمد جودة - القاهرة -



نقدم لكم جدول ترتيب مجموعة منتخب البرتغال في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، قبل مواجهة الجولة الحاسمة.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب البرتغال نظيره جورجيا، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أوروبا، مساء اليوم الأربعاء.

وتبدأ أحداث مباراة منتخب البرتغال ونظيره جورجيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

يشار إلى أن منتخب البرتغال حسم تأهله بشكل رسمي إلى دور ثمن نهائي كأس أمم أوروبا.

فيما يواجه منتخب جمهورية التشيك نظيره تركيا، في الجولة الأخيرة لحساب نفس المجموعة مساء اليوم الأربعاء.

ترتيب مجموعة البرتغال في يورو 2024 قبل مواجهة الجولة الحاسمة

وجاء ترتيب المجموعة السادسة كالتالي:

1- البرتغال برصيد 6 نقاط

2- تركيا برصيد 3 نقاط

3- جمهورية التشيك برصيد نقطة واحدة

4- جورجيا برصيد نقطة واحدة

