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أمير هشام: الخطيب لم يجتمع مع كولر اليوم

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي ، عقد جلسة مع لجنة التخطيط خلال الساعات القليلة الماضية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الاجتماع لم يشهد حضور السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، حيث تم مناقشة بعض الملفات الخاصة مع لجنة التخطيط".

وأضاف أمير هشام: "الاجتماع بين الخطيب وكولر سوف يتم غدًا الإثنين، وسوف يتم مناقشة خلاله ملف الصفقات الجديدة والراحلين عن صفوف الفريق، بالموسم المقبل".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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