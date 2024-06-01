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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث عماد النحاس نجم النادي الأهلي السابق، عن مباراتي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

عماد النحاس: مباراتي مصر أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو بـ 12 نقطة.. والجميع يعمل لمصلحة المنتخب



وقال عماد النحاس في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إن شاء الله نستثمر فوز النادي الأهلي والزمالك بالبطولات الإفريقية، والحالة المعنوية الكبيرة للاعبي الفريقين".



وتابع: "مباراتا منتخب مصر أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو كل واحدة ستكون بـ 6 نقاط وليس 3 فقط، أي أن المباراتين سيكونان بـ 12 نقطة".



وأضاف: "حضور الجماهيري في المباراة القادمة سيصنع الفارق لمنتخب مصر، وسيضع الضغوطات على منتخب بوركينا فاسو أيضًا، مثلما حدث للترجي التونسي ونهضة بركان المغربي أمام الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية".



وواصل: "اختيارات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر لقائمة منتخب مصر في معسكر يونيو تأتي بعد متابعته لمباريات الدوري المصري، وهو يتابع جميع المباريات".



وأكمل: "وجهة نظر الجهاز الفني في اختيارات القائمة هي التي يجب احترامها، فهو المسئول، ولن يعمل أحد ضد مصلحته".



واختتم عماد النحاس تصريحاته قائلًا: "أعجبتني جلسة خالد بيبو، مدير الكرة للنادي الأهلي مع الجهاز الفني لمنتخب مصر، فالجميع يعمل لمصلحة المنتخب".