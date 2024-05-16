نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا: اليوفي بطل كأس إيطاليا.. آس: بيلينجهام وفينيسيوس يشكلان نصف مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 16-05-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

١- لاجازيتا ديلو سبورت:

اليوفي بطل كأس إيطاليا بفوزه على اتالانتا ١-٠

فرحة كبيرة

الانتر يرتجف

الميلان يتخطى فونسيكا

العملاق الطائر



٢- كورييري ديلو سبورت:

اتالانتا يخسر ١-٠ واليغري يمنح اليوفي ١٠٠ مليون

ابتهاج كبير باللقب

اليوفي يحصد الكأس وفلاهوفيتش سوبر

زيرزكي سيكلف نحو ٤٠ مليون يورو

٣- ماركا:

انجلترا ستصوت للحفاظ على نظام var أو لا

غريزمان يقود الاتلتيكو إلى الابطال

كورتوا جاهز لويمبلي



٤- آس:

بيلينجهام وفينيسيوس يشكلان نصف مدريد

غريزمان يقود الاتلتيكو إلى دوري الابطال

ريال مدريد يتأهل سلويا" إلى البلاي اوف



