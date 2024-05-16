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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا: اليوفي بطل كأس إيطاليا.. آس: بيلينجهام وفينيسيوس يشكلان نصف مدريد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 16-05-2024
الصحف الأوروبية صباح اليوم
١- لاجازيتا ديلو سبورت:
اليوفي بطل كأس إيطاليا بفوزه على اتالانتا ١-٠
فرحة كبيرة
الانتر يرتجف
الميلان يتخطى فونسيكا
العملاق الطائر
٢- كورييري ديلو سبورت:
اتالانتا يخسر ١-٠ واليغري يمنح اليوفي ١٠٠ مليون
ابتهاج كبير باللقب
اليوفي يحصد الكأس وفلاهوفيتش سوبر
زيرزكي سيكلف نحو ٤٠ مليون يورو
٣- ماركا:
انجلترا ستصوت للحفاظ على نظام var أو لا
غريزمان يقود الاتلتيكو إلى الابطال
كورتوا جاهز لويمبلي
٤- آس:
بيلينجهام وفينيسيوس يشكلان نصف مدريد
غريزمان يقود الاتلتيكو إلى دوري الابطال
ريال مدريد يتأهل سلويا" إلى البلاي اوف