الارشيف / الرياضة

ألافيس يسدي خدمة لبرشلونة بتعطيل جيرونا في الليجا

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألافيس يسدي خدمة لبرشلونة بتعطيل جيرونا في الليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل ديبورتيفو ألافيس مع ضيفه جيرونا في الوقت القاتل (2/2)، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 35 للدوري الإسباني.

ألافيس يسدي خدمة لبرشلونة بتعطيل جيرونا في الليجا

وتقدم جيرونا في الدقيقة الرابعة عن طريق إيريك جارسيا، قبل أن يدرك ألافيس التعادل عبر جون جوريدي، في الدقيقة 12.

وفي الدقيقة 44، سجل يانخيل هيريرا الهدف الثاني لجيرونا، لكن جوريدي اقتنص التعادل مجددا لألافيس، في الدقيقة 90+9.

ورفع جيرونا رصيده بهذا التعادل إلى 75 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا، بفارق نقطتين أمام برشلونة صاحب المركز الثالث، الذي لعب مباراة أقل.

على الجانب الآخر، رفع ألافيس رصيده إلى 42 نقطة، في المركز الحادي عشر.
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا