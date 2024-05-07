نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغيابات تضرب بايرن ميونخ قبل مواجهة ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن توماس توخيل، المدير الفني لبايرن ميونخ، القائمة الرسمية للفريق البافاري التي ستتوجه إلى مدريد لخوض مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، المقررة يوم الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو".

الغيابات تضرب بايرن ميونخ قبل مواجهة ريال مدريد

وخلت القائمة من بعض الأسماء البارزة مثل كينجسلي كومان، ساشا بوي، رافائيل جيريرو، وبونا سار. في المقابل، شهدت القائمة عودة كل من ماتياس دي ليخت وإريك داير بعد تعافيهما من الإصابة.

وضمت قائمة بايرن ميونخ الكاملة للمباراة ضد ريال مدريد الأسماء التالية:

مانويل نوير - يوهان بيرتز - سفين أولريخ - دايوت أوباميكانو - كيم مين جاي - ماتياس دي ليخت - جوشوا كيميتش - سيرج جنابري - ليون جوريتسكا - هاري كين - ليروي ساني - إيريك ماكسيم تشوبو موتينج - إريك داير - جونيور برايان - ألفونسو ديفيز - توماس مولر - كونراد لايمر - ماتياس تيل - نصير مزراوي - جمال موسيالا - برافو بافلوفيتش.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، على ملعب "أليانز أرينا"، مما يجعل مباراة الإياب حاسمة لكلا الفريقين في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.