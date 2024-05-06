نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كُن واقعيًا.. نجم الزمالك السابق يوجه رسالة قوية إلى جوميز بعد الخسارة أمام سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الإعلامي أحمد حسام ميدو، رسالة إلى جوزيه جوميز مدرب الزمالك بعد الخسارة أمام سموحة في الدوري.

وتعرض فريق الزمالك للخسارة أمام سموحة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد باستاد برج العرب، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 24 نقطة يحتل بهم المركز الثاني عشر، في حين رفع سموحة رصيده إلى 31 نقطة يحتل بهم المركز السادس.

ميدو يطالب جوميز بـ الواقعية في التدوير

قال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "على جوميز أن يرتدي قناع جروس، والزمالك في حاجة لتفكير "جروس"، والاستعانه بـ 14 لاعبًا من أجل الفوز وتحقيق اللقب والتأهل لدوري أبطال إفريقيا".

وأكمل: "جروس لا يمتلك أي رفاهية تجعله يقوم بالتدوير بين اللاعبين بهذا الشكل، وهناك فروق فاضحة بين اللاعبين الأساسيين والبدلاء في نادي الزمالك".

ووجه ميدو رسالة لـ "جوميز" قائلًا: " كن واقعيًا وقم بالعمل والتدوير بين 14 لاعبًا فقط خلال المباريات القادمة".